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Бизнесмена Виктора Батурина посадили на шесть лет

ТАСС: бизнесмена Батурина приговорили к шести годам колонии

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Симоновский суд Москвы вынес приговор предпринимателю Виктору Батурину, которого обвиняли в покушении на мошенничество. По данным ТАСС, бизнесмена посадили в колонию на шесть лет.

«Суд постановил назначить Батурину наказание в виде 6 лет с отбыванием в колонии общего режима», — объявила судья.

Предпринимателя признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в подделке доказательств по гражданскому делу.

Батурина задержали в июле 2021 года. По версии следствия, мужчина планировал украсть 25% акций застройщика «Интеко» через иски в арбитражный суд у своей сестры Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, которая, в итоге, и написала заявление на брата.

Речь идет о событиях 2011 года, когда Батурин обратился в арбитраж с иском о возврате ему прав на акции «Интеко». Он представил договор, заключенный со своей сестрой Еленой Батуриной, из которого следовало, что она должна выплатить рыночную компенсацию за его акции. Приложение к мировому соглашению об урегулировании спора Батурина назвала поддельным.

В октябре 2022-го Виктор Батурин согласился с обвинением и заявил, что глубоко раскаивается в содеянном.

Ранее сообщалось, что суд лишился одного из основных свидетелей по делу Батурина.

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