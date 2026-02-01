Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Россиянам рассказали, кто имеет право на досрочный выход на пенсию

Доцент Иванова-Швец: россияне с северным стажем могут досрочно выйти на пенсию
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Право на досрочный выход на пенсию имеют россияне с северным стажем, многодетные матери, а также работники производств с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда. Об этом РИА Новости сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам экономиста, для досрочной пенсии россиянам с северным стажем нужно иметь не менее 15 лет стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), равный 30. При работе в районах Крайнего Севера стаж должен быть не менее 20 лет, а общий страховой стаж — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, уточнила эксперт.

Иванова-Швец добавила, что работники со стажем во вредных, тяжелых и опасных условиях труда могут досрочно выйти на пенсию при достижении 45 лет для женщин и 50 лет для мужчин. Общий стаж при этом должен быть 15 лет для женщины и 20 лет для мужчины.

29 января вице-спикер Борис Чернышов направил обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором предложил по закону наделить многодетных отцов правом на досрочную пенсию. Автор инициативы отметил, что сейчас в этом вопросе есть неравенство, правовая неопределенность и излишняя бюрократическая нагрузка.

Ранее обсуждалось, что в 2026 году возраст выхода на пенсию составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!