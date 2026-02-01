Россиянам рассказали, кто имеет право на досрочный выход на пенсию

Право на досрочный выход на пенсию имеют россияне с северным стажем, многодетные матери, а также работники производств с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда. Об этом РИА Новости сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам экономиста, для досрочной пенсии россиянам с северным стажем нужно иметь не менее 15 лет стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), равный 30. При работе в районах Крайнего Севера стаж должен быть не менее 20 лет, а общий страховой стаж — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, уточнила эксперт.

Иванова-Швец добавила, что работники со стажем во вредных, тяжелых и опасных условиях труда могут досрочно выйти на пенсию при достижении 45 лет для женщин и 50 лет для мужчин. Общий стаж при этом должен быть 15 лет для женщины и 20 лет для мужчины.

29 января вице-спикер Борис Чернышов направил обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором предложил по закону наделить многодетных отцов правом на досрочную пенсию. Автор инициативы отметил, что сейчас в этом вопросе есть неравенство, правовая неопределенность и излишняя бюрократическая нагрузка.

Ранее обсуждалось, что в 2026 году возраст выхода на пенсию составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.