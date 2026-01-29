В Петербурге арестовали высокопоставленного чиновника Минобороны РФ по делу о взятке

Суд в Санкт-Петербурге арестовал начальника 178-го военного представительства Минобороны России Владимира Никитина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, в 2021–2023 годах государство заключило многомиллионный контракт с коммерческой организацией из Санкт-Петербурга на поставку специального электронного оборудования. Контроль качества и техническая приемка продукции входили в обязанности Никитина.

Как установили следственные органы, в указанный период он получил от представителя компании взятку в особо крупном размере за беспрепятственное подписание документов о приемке продукции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы.

По данным «Фонтанки», операцию по задержанию Никитина провели сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области вместе с военными следователями.

29 января сообщалось, что военная прокуратура просит признать виновным экс-начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковника Игоря Рутько, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий, и приговорить его к лишению свободы на 16 лет.

