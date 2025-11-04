Трамп рассказал, как покушение повлияло на его жизнь

Журналист Карл: Трамп заявил, что покушение оказало влияние на его жизнь

Президент США Дональд Трамп заявил, что покушение летом 2024 года на него серьезно повлияло на его отношение к жизни. Слова Трампа приводит журналист Джонатан Карл в книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», которая есть у ТАСС.

«Мне не нравится думать об этом. Но, да, я думаю, это оказало влияние», — отметил Трамп на соответствующий вопрос.

Как сообщил журналист, беседа с Трампом состоялась через два дня после покушения на кандидата в президенты США в июле 2024 года.

«Несмотря на все, что произошло за последние два дня, голос Трампа звучал более расслабленно, чем я когда-либо от него слышал», — обратил внимание Карл.

До этого Карл сообщал, что Трамп сразу после покушения, оказавшись в больнице, спросил своих сторонников, освещается ли инцидент в СМИ. Директор по коммуникациям Стивен Чунг показал Трампу фотографию после покушения, где политик поднял вверх руку.

В 2024 году Трамп пережил два покушения. 13 июля выступление будущего президента перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. 15 сентября в гольф-клубе политика во Флориде произошла стрельба, когда он играл на поле. Вооруженный мужчина находился в кустах примерно в 500 м от Трампа. Заметив ствол винтовки, агенты Секретной службы отрыли огонь. Подозреваемый бросил оружие и скрылся на автомобиле, но его вскоре задержали в соседнем округе.

Член Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале сообщил о сходстве в покушениях на президента США Дональда Трампа и американского консерватора Чарли Кирка.

Ранее подозреваемый в покушении на Кирка оказался членом Демпартии.