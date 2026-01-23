Школьникам рассказали, как подготовиться к итоговому собеседованию по русскому языку

Педагог Подсухина: при подготовке к собеседованию по русскому нужно читать вслух

Школьники, учащиеся в девятом классе, 11 февраля будут проходить обязательное итоговое собеседование по русскому языку, которое станет допуском к основному государственному экзамену. Получить не менее 10 баллов из 20 возможных поможет тщательная подготовка. Об этом «Известиям» рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Виктория Подсухина.

Специалист рассказала, что собеседование состоит из четырех заданий, таких как чтение текста вслух, его пересказ с включением цитаты, монолог на одну из трех предложенных тем, а также разговор с экзаменатором. К такому перечню заданий поможет подготовиться устная практика, поскольку в ходе испытания будут учитываться темп, соблюдение речевых норм и интонация школьника.

Педагог порекомендовала тренироваться читать вслух, записывая себя на диктофон. Анализ собственной речи поможет ученику выявить и исправить проблемы с дикцией. Не менее важно проработать произношение слов со сложными ударениями и числительных.

По словам специалиста, при пересказе текста следует сохранять спокойствие и не пытаться повторить его дословно. Лучше передать основное содержание собственными словами, не потеряв при этом логику и связность речи. Также нужно не допускать речевых повторов и грамматических ошибок.

Залогом успешного монолога может стать понятный формат — описание, повествование или рассуждение. Педагог подчеркнула, что важно заранее придумать в уме простой план с основными тезисами, а также подготовить вступительные и завершающие фразы.

«Диалог с экзаменатором строится вокруг темы монолога. Чтобы уверенно отвечать на вопросы, можно использовать речевые формулы, дающие время на размышление, например: «Это интересный вопрос…», — добавила педагог.

Она посоветовала регулярно практиковаться с напарником, задавая друг другу вопросы и анализируя ответы.

Ранее стало известно, что в школах могут сократить изучение иностранных языков.