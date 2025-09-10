Фигурант дела бывшего замгубернатора Челябинской области заключил досудебное соглашение

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фигурант дела экс-замглавы Челябинской области заключил сделку со следствием
Виталий Белоусов/РИА Новости

Фигурант уголовного дела экс-заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашова заключил со следствием досудебное соглашение. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

В рамках заключенного соглашения фигурант дал показания на других участников дела, которые зафиксированы в протоколе допроса.

О задержании в Москве Богашова стало известно в июле. Кроме него, в Челябинске были задержаны министр имущества региона Эльдар Белоусов, управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Роман Менжинский. По имеющейся информации, задержание производили сотрудники ФСБ и СКР.

Басманный районный суд Москвы отправил Богашова в следственный изолятор до 22 сентября. Уголовное дело касается строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе Челябинской области.

Ранее сообщалось, что экс-глава Курской области заключил сделку со следствием.

