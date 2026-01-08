Размер шрифта
Названа причина ДТП с участием трех автомобилей в Волгоградской области

Прокуратура: фура выехала на встречку под Волгоградом из-за лопнувшего колеса
Официальный канал ГУ МВД России по Волгоградской области

Причиной ДТП под Волгоградом, где семь человек получили несовместимые с жизнь травмы, стал выезд фуры на встречную полосу движения из-за лопнувшего колеса. Об этом сообщила прокуратура Волгоградской области.

По ее данным, 8 января в Михайловском районе на 763-м км автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись автомобили ВАЗ, УАЗ и грузовик DAF с полуприцепом. Аварию инициировал 45-летний водитель DAF, который выехал на «встречку».

«Предварительно, причина выезда на встречную полосу — лопнуло колесо у автомобиля DAF», — сообщили в прокуратуре.

Врачам не удалось спасти водителя и пассажиров УАЗа, в том числе 17-летнюю девочку.

До этого один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате аварии с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля в Корткеросском районе Республики Коми. Всем пассажирам автобуса была оказана необходимая помощь. В транспортном средстве находились 18 школьников из Сыктывкара и 13 родителей — они ехали на экскурсию в Троице-Стефано-Ульяновский монастырь.

Ранее грузовик и внедорожник сгорели на трассе в Иркутской области.

