Названа причина ДТП с участием трех автомобилей в Волгоградской области

Причиной ДТП под Волгоградом, где семь человек получили несовместимые с жизнь травмы, стал выезд фуры на встречную полосу движения из-за лопнувшего колеса. Об этом сообщила прокуратура Волгоградской области.

По ее данным, 8 января в Михайловском районе на 763-м км автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись автомобили ВАЗ, УАЗ и грузовик DAF с полуприцепом. Аварию инициировал 45-летний водитель DAF, который выехал на «встречку».

«Предварительно, причина выезда на встречную полосу — лопнуло колесо у автомобиля DAF», — сообщили в прокуратуре.

Врачам не удалось спасти водителя и пассажиров УАЗа, в том числе 17-летнюю девочку.

