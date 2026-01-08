В Кировской области грузовой поезд разорвал легковушку

ГИБДД: поезд протаранил легковушку в Кировской области, водитель не выжил

Грузовой поезд протаранил легковой автомобиль в Кировской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел 8 января в 16:45 мск в Подосиновском районе на железнодорожном переезде «Макуха - Лунданка». Автомобиль ВАЗ-11113 выехал на пути перед приближающимся поездом.

«Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Там отметили, что авария не повлияла на движение пассажирских поездов.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

До этого в Михайловском районе Волгоградской области на 763-м км автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись автомобили ВАЗ, УАЗ и грузовик DAF с полуприцепом. Аварию инициировал 45-летний водитель DAF, который выехал на «встречку». В региональной прокуратуре сообщили, что причиной ДТП, в котором где семь человек получили несовместимые с жизнь травмы, стал выезд фуры на встречную полосу движения из-за лопнувшего колеса.

Ранее грузовик и внедорожник сгорели на трассе в Иркутской области.