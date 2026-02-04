Российская авиакомпания купит сто самолетов Ту-214

Авиакомпания S7 намерена приобрести сто самолетов Ту-214, которые собирают в Татарстане. Соответствующий меморандум был подписан на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2026, заявили в Объеденной авиастроительной корпорации (ОАК), передает ТАСС.

До конца 2026 года должно быть подписано соглашение, которое определит сроки и объемы поставок. Начать поставки лайнеров, которые будут вмещать до 213 пассажиров, планируется с 2029 года.

В настоящий момент на Казанском авиационном заводе собрали один полностью российский пассажирский самолет Ту-214. Предприятие планирует выйти на производство 20 самолетов в год.

В конце декабря Росавиация одобрила обновления в типовой конструкции самолета Ту-214, серийное производство начнется после завершения всех доработок к 2026 года. Глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что получение свидетельства Росавиации позволит начать полномасштабное производство авиалайнеров.

