Росавиация одобрила серийный выпуск казанского самолета Ту-214

Росавиация одобрила обновления в типовой конструкции самолета Ту-214, серийное производство начнется после завершения всех доработок к 2026 года. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает пресс-служба корпорации «Ростех».

По словам министра, получение свидетельства Росавиации позволит начать полномасштабное производство авиалайнеров. Алиханов отметил, что при поддержке Минпромторга были построены и введены в эксплуатацию центр механической обработки и корпус агрегатной сборки фюзеляжа. Кроме того, к завершению подходит техническое перевооружение по всем видам производства, а также строительство трех логистических центров для хранения металла и комплектующих изделий.

«Эти меры позволят нарастить выпуск самолетов Ту-214, серийное производство которых планируется поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году», — сказал он.

Глава Минпромторга отметил, что все ключевые детали самолетов, включая передовые системы безопасности, заменили новым отечественным оборудованием. Речь идет о системах радиосвязи, самолетовождения и навигации. Министр уточнил, что была впервые введена российская система предупреждения столкновений, а также система раннего предупреждения о приближении к земле.

