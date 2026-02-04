Шесть человек пострадали в результате нападения в красноярской школе

ТАСС: в Красноярске при нападении в школе пострадали пять детей и учитель

Шесть человек, включая пятерых детей и одного учителя, пострадали в результате нападения восьмиклассницы на сверстников в одной из школ Красноярска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника агентства, подросток облила воспламеняющейся жидкостью тряпку и бросила ее в своих одноклассников.

«Три ребенка получили ожоги: две девочки и мальчик. Молотком [нападавшая] нанесла побои двум девочкам и учителю», — рассказал он.

В правоохранительных органах подчеркнули, что жизни пострадавших находятся вне опасности.

ЧП в красноярской школе произошло 4 февраля. Ученица восьмого класса принесла на уроки бутылку с бензином. Впоследствии она облила горючей жидкостью своего одноклассника и подожгла его. Юноша получил ожоги спины и лица второй и третьей степени. Как написал Telegram-канал «Осторожно, новости», также пострадали еще пять человек.

Очевидцы заявили, что подросток устроила в школе пожар, так как подожгла крышку унитаза в туалете и жалюзи в классе. Сотрудники правоохранительных органов задержали восьмиклассницу, в ее рюкзаке обнаружили молоток.

Ранее журналисты выяснили, что руководству подожженной школы в Красноярске делали замечание из-за буллинга.