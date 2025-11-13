Путин поддержал идею о более гибком механизме назначения ветеранов на госслужбу

Путин согласился с идеей о гибком механизме назначения ветеранов на госслужбу

Президент России Владимир Путин согласился с идеей, что механизм назначения ветеранов боевых действий на государственную и муниципальную службу должен быть более гибким. Об этом сообщило РИА Новости.

В четверг Путин провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, который возглавляет комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов военной операции на Украине и их семей.

В ходе встречи Бабушкин предложил сделать более гибкими квалификационные требования для работы бывших военных чиновниками.

По его словам, в этом вопросе есть «проблемы, связанные с отсутствием опыта государственной службы или муниципальной службы», которые нужно решить.

Отвечая на это, Путин заявил, что согласен с необходимостью изменений.

В конце октября российский президент подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков, заключивших контракт с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

