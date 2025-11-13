На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поддержал идею о более гибком механизме назначения ветеранов на госслужбу

Путин согласился с идеей о гибком механизме назначения ветеранов на госслужбу
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин согласился с идеей, что механизм назначения ветеранов боевых действий на государственную и муниципальную службу должен быть более гибким. Об этом сообщило РИА Новости.

В четверг Путин провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, который возглавляет комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов военной операции на Украине и их семей.

В ходе встречи Бабушкин предложил сделать более гибкими квалификационные требования для работы бывших военных чиновниками.

По его словам, в этом вопросе есть «проблемы, связанные с отсутствием опыта государственной службы или муниципальной службы», которые нужно решить.

Отвечая на это, Путин заявил, что согласен с необходимостью изменений.

В конце октября российский президент подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков, заключивших контракт с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

Ранее в России предложили создать брачное агентство для участников боевых действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами