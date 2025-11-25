На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Генпрокуратуре России провели кадровые перестановки

Путин провел кадровые перестановки в Генпрокуратуре России
Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого провел кадровые перестановки в Генеральной прокуратуре РФ. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, Геннадий Лопатин был освобожден от должности заместителя генпрокурора РФ. При этом на пост начальника главного управления кадров Генпрокуратуры назначили Олега Логунова.

Кроме того, Путин назначил Евгения Ботвинкина на пост прокурора Тывы, Романа Деринга — уральским транспортным прокурором, Дмитрия Попова — прокурором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а Валерия Войнова — прокурором Воронежской области.

Указ вступил в силу в день его подписания.

В сентябре Путин освободил Игоря Краснова от должности генерального прокурора в связи с назначением его на пост председателя Верховного суда России.

Ранее Путин поддержал идею о более гибком механизме назначения ветеранов на госслужбу.

