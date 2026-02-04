Стало известно, что Эпштейн из Нью-Йорка отправлял посылку в российский регион

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн отправлял посылку в Саратов. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на информацию, содержащуюся в «файлах Эпштейна», опубликованных на сайте министерства юстиции США.

Издание выяснило, что Эпштейн отправил посылку из Манхэттена в декабре 2003 года. Адрес доставки — г. Саратов, 2-я Садовая, д. 3А. Транспортные расходы обошлись отправителю в $53,76.

Информации о содержимом посылки на данный момент нет. Известен лишь ее вес — около 500 г.

Как стало известно накануне, в новых документах по делу финансиста, обвиненного в секс-торговле детьми, содержатся упоминания десятков городов России.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна на днях обнародовал минюст США. Пакет включает свыше двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвиняли в том, что в 2002–2005 годах он организовывал визиты несовершеннолетних девушек в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене и на свой личный остров. Следствие установило, что самой младшей из девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее Захарова сравнила документы по Эпштейну с просмотром фильмов в жанре тру-крайм.