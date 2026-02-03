Врач раскрыла, можно ли заразиться оспой обезьян в бассейне

Риск заразиться оспой обезьян в бассейне минимален, поскольку в хлорированной воде вирус разрушается. Однако полностью исключить вероятность подхватить инфекцию нельзя. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Опасность может представлять контакт поврежденной кожи с поверхностями, на которые могли попасть выделения из язв инфицированного человека, — это поручни, дверные ручки, скамейки в раздевалках», — отметила специалист.

Также можно заразиться через предметы быта, которыми пользовался заболевший, например полотенце, предупредила она.

31 января Baza написала, что в Подмосковье двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. По данным Telegram-канала, в больницу обратился мужчина с высыпаниями на лице. Он болеет около пяти дней, температура поднималась до 39°C. Кроме этих симптомов, мужчина ВИЧ-инфицированный и в прошлом перенес сифилис. Врачи поставили ему предварительный диагноз «оспа обезьян» и поместили в домодедовскую больницу.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам использовать медицинские маски и тщательно мыть руки при контакте с людьми, прибывшими из стран распространения оспы обезьян.

