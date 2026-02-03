Вирусолог раскрыл риски эпидемии оспы обезьян в России

В Подмосковье выявили случай заражения местного жителя оспой обезьян. Это опасное заболевание, которое после глобальной вспышки в 2022-23 годах продолжает распространяться. Однако риски эпидемии в России маловероятны, хотя специалистам Роспотребнадзора нужно еще определить, насколько сильно вирус мутировал в человеческом организме, рассказал 360.ru вирусолог Павел Волчков.

Специалист подчеркнул, что оспа обезьян в России регистрировалась и до этого, причем все это были завозные случаи. Вопрос о том, где заразился пациент из Московской области, еще не закрыт, однако опасаться вспышки болезни не стоит, отметил эксперт.

«Не думаю, что нам грозит массовое распространение оспы обезьян. Роспотребнадзор и остальные службы отработают все контакты больного», — добавил он.

Врач также обратил внимание, что оспу обезьян выявили у ВИЧ-инфицированного пациента. По его мнению, это может говорить о том, что вирус давно жил в его организме, так как заразившийся в течение нескольких последних месяцев страну не покидал. Болезнь могла не проявляться, так как иммунная система ее сдерживала, но в конечном итоге вирус начал мутировать и приобретать более адаптированные к людям формы, объяснил Волчков. Он подчеркнул, что эти детали предстоит выяснить Роспотребнадзору.

Вирусолог также напомнил, что большинство россиян вакцинированы от оспы, благодаря чему и с оспой обезьян их организм справится – либо не допустит заражения, либо перенесет болезнь легко. Он также подчеркнул, что вакцина формирует иммунитет примерно на пять лет, и, хотя его остаточная форма сохраняет от тяжелого течения болезни десятилетиями, для гарантии защиты важна ревакцинация.

Напомним, первый пациент оказался в Домодедовской больнице 1 февраля. В течение пяти дней температура мужчины поднималась до 39 градусов, а на лице наблюдалось высыпание. Диагноз подтвердился. Накануне стало известно о втором пациенте, поступившем в больницу.

Роспотребнадзор сообщил, что в Московской области выявлены лица, контактирующие с заразившимся оспой обезьян, организовано медицинское наблюдение. Специалисты провели дезинфекцию в домашнем очаге, для диагностики заболевания разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки.

