Россиянам рассказали, можно ли заразиться оспой обезьян через вещи заболевшего

Заразиться оспой обезьян можно не только при тесном контакте с заболевшим, но и через предметы быта, которыми он пользовался, например полотенца или постельное белье. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«При длительном общении лицом к лицу с заболевшим возможна воздушно-капельная передача, однако это не самый частый путь заражения. Капли респираторных выделений, содержащие вирус, достаточно тяжелые и не распространяются на большие расстояния», — отметила специалист.

Она добавила, что заразиться можно при поцелуях, если у инфицированного имеются язвы на слизистой оболочке полости рта. Кроме того, по ее словам, вирус может передаваться от матери плоду через плаценту и при непосредственном контакте во время родов.

31 января Baza сообщила, что в Подмосковье двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. По данным Telegram-канала, в больницу обратился мужчина с высыпаниями на лице. Он болеет около пяти дней, температура поднималась до 39°C. Кроме этих симптомов, мужчина ВИЧ-инфицированный и в прошлом перенес сифилис. Врачи поставили ему предварительный диагноз «оспа обезьян» и поместили в домодедовскую больницу.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам использовать медицинские маски и тщательно мыть руки при контакте с людьми, прибывшими из стран распространения оспы обезьян.

Ранее вирусолог назвал главный симптом оспы обезьян.