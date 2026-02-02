Москвичам пообещали небольшое потепление в конце недели

На текущей неделе холодный антициклон со Скандинавии принесет в Москву и Московскую область аномальные холода — на 12°C ниже климатической нормы. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ночная температура, по ее словам, может достигать -27°C, дневная сохранится на уровне -20°C. В пятницу же власть над погодой перейдет к циклону. Однако резкого потепления он не принесет.

«Особого тепла с ним ждать не приходится, однако морозы чуть-чуть ослабеют. Им на смену придет снежок», — рассказала специалист.

Холодная и снежная погода, согласно ее прогнозам, продержится в столичном регионе до конца первой декады февраля.

Врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев до этого говорил, что зимой важно одеваться строго по погоде, даже совсем недолгое пребывание на морозе в легкой одежде может привести к переохлаждению и ослаблению иммунитета. В конечном итоге это приводит к тяжелой вирусной или бактериальной инфекции.

Ранее стало известно, когда в Центральную Россию придет весна.