Россиянам рассказали, что нельзя делать перед выходом на мороз

Врач Егорова: перед выходом на мороз нельзя умываться

Сразу после водных процедур, будь то душ или умывание, не стоит выходить на мороз, поскольку в коже присутствует влага. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» предупредила врач-дерматолог Татьяна Егорова.

«Вода на сильном морозе кристаллизуется, превращается в лед, в результате чего разрываются клеточки. Поэтому при быстрых сборах даже утром я советую полностью не умываться, а лишь протереть водой глаза», — объяснила специалист.

Кроме того, по ее словам, на кожу перед выходом на улицу стоит наносить только морозостойкие кремы. Обычные составы, даже самые жирные, содержат воду.

Также врач посоветовала не делать пилинги, потому что в холодное время кожа испытывает двойную нагрузку.

Как сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, на текущей неделе холодный антициклон со Скандинавии принесет в Москву и Московскую область аномальные холода — на 12°C ниже климатической нормы.

Ночная температура может достигать -27°C, дневная сохранится на уровне -20°C. В пятницу же власть над погодой перейдет к циклону. Однако резкого потепления он не принесет, рассказала синоптик.

Ранее врач предупредила о скрытой опасности прогулок без шапки в мороз.