Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам рассказали, что нельзя делать перед выходом на мороз

Врач Егорова: перед выходом на мороз нельзя умываться
Maxim Shemetov/Reuters

Сразу после водных процедур, будь то душ или умывание, не стоит выходить на мороз, поскольку в коже присутствует влага. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» предупредила врач-дерматолог Татьяна Егорова.

«Вода на сильном морозе кристаллизуется, превращается в лед, в результате чего разрываются клеточки. Поэтому при быстрых сборах даже утром я советую полностью не умываться, а лишь протереть водой глаза», — объяснила специалист.

Кроме того, по ее словам, на кожу перед выходом на улицу стоит наносить только морозостойкие кремы. Обычные составы, даже самые жирные, содержат воду.

Также врач посоветовала не делать пилинги, потому что в холодное время кожа испытывает двойную нагрузку.

Как сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, на текущей неделе холодный антициклон со Скандинавии принесет в Москву и Московскую область аномальные холода — на 12°C ниже климатической нормы.

Ночная температура может достигать -27°C, дневная сохранится на уровне -20°C. В пятницу же власть над погодой перейдет к циклону. Однако резкого потепления он не принесет, рассказала синоптик.

Ранее врач предупредила о скрытой опасности прогулок без шапки в мороз.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!