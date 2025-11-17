Юрист назвал одну из причин блокировки банковских переводов самому себе

Юрист, доктор экономических наук Игорь Костиков рассказал, что банк может заблокировать перевод самому себе, если заподозрит уклонение от налогов или отмывание денег. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Если банк подозревает, что вы индивидуальный предприниматель и переводите деньги сам себе, и у вас полноценная отчетность по ИП. Перевод денег может быть зачтен как затраты, таким образом снижая налоговую базу», — отметил Костиков.

Он добавил, что перевод средств на один счет может быть интерпретирован финансовой организацией как отмывание денег, в особенности при переводах из разных банков.

Костиков уточнил, что дистанционно решить вопрос с блокировкой не получится, придется идти в банк лично.

17 ноября кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова рассказала, что каждый двадцатый клиент российских банков в 2026 году может столкнуться с блокировками операций случайно — из-за алгоритмов кредитных организаций.

По ее словам, при блокировках добросовестные граждане сразу должны связаться с банком и выяснить причину блокировки, подтвердить правомерность совершенных операций, легальность получения дохода и цель перевода (обычно под блокировку попадают крупные или повторяющиеся переводы).

