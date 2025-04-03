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Опубликованы предварительные итоги расследования столкновения судна Solong

Появились предварительные итоги расследования столкновения судна Solong с танкером
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Phil Noble/Reuters

Стали известны предварительные итоги расследования столкновения судна Solong с танкером Stena Immaculate. Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании.

Из опубликованных данных следует, что в ночь на 10 марта 2025 года Solong прошел мимо маяка Лонгстоун, расположенного на северо-восточном побережье Англии. Танкер же стоял на якоре. Известно, что в момент столкновения видимость в акватории была нестабильной и колебалась в пределах от 0,25 до 2 морских миль (от 400 м до 3,7 км).

Отмечается, что ни у Solong, ни у Stena Immaculate не было специального наблюдательного пункта на мостике судна. Столкновение произошло в 09:47 по местному времени.

Власти продолжают расследование инцидента.

Столкновение произошло 10 марта. Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что на северо-востоке Великобритании объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали.

Позже на борту танкера Stena Immaculate произошли взрывы. Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание.

Ранее британский суд оставил под стражей Владимира Мотина, капитана контейнеровоза Solong.

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