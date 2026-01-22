Поезд столкнулся с машиной скорой помощи в Дагестане

МЧС по Дагестану: поезд столкнулся с машиной скорой помощи, пострадал водитель

Управление на транспорте МВД России по СФО

В Дагестане произошло столкновение поезда с автомобилем скорой медицинской помощи (СМП), водитель автомобиля получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«ДТП произошло на нечетном пути на 2251 километре железной дороги с участием маневровым локомотивом и автомобилем СМП», — говорится в публикации.

По предварительным данным ведомства, в результате происшествия пострадал один человек, находившийся за рулем машины. При этом локомотив продолжил движение с незначительными повреждениями, заключили спасатели.

18 января в Псковской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Авария произошла на железнодорожном переезде в деревне Чернушка Локнянского муниципального округа. По данным спасателей, автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовым составом. Сотрудникам МЧС пришлось проводить деблокирование тел пассажиров из поврежденной машины.

Ранее в Кировской области грузовой поезд разорвал легковушку.