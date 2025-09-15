В Мехико улица «поглотила» грузовик с газировкой

В Мехико под землю ушел грузовик с лимонадом

В восточном районе Мехико (Мексика), на улице Истапалапа дорога обвалилась, полностью поглотив грузовик с безалкогольными напитками. Об этом сообщает Sputnik Mundo.

В результате провала грунта на проезжей части образовалась огромная яма. Ее глубина достигла 8 м, а длина – 12 м, уточняет издание.

На место оперативно прибыли специалисты департамента городских служб и Секретариата по управлению водными ресурсами (SEGIAGUA). Так как в этом районе расположены ключевые системы инфраструктуры для подачи питьевой воды. Сообщений о пострадавших не поступало.

10 сентября в Мехико взорвалась газовая цистерна. От ЧП пострадали 70 человек. Инцидент произошел также в восточном районе города. Опрокинувшись, автоцистерна вылила 49 тыс. л сжиженного газа. Горючее в какой-то момент сдетонировало и произошел мощный взрыв. Примечательно, что водитель выжил и был доставлен в госпиталь. Видео этого трагического инцидента распространили пользователи социальных сетей, после чего они стали достоянием общественности.

