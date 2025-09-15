На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Мехико улица «поглотила» грузовик с газировкой

В Мехико под землю ушел грузовик с лимонадом
true
true
true

В восточном районе Мехико (Мексика), на улице Истапалапа дорога обвалилась, полностью поглотив грузовик с безалкогольными напитками. Об этом сообщает Sputnik Mundo.

В результате провала грунта на проезжей части образовалась огромная яма. Ее глубина достигла 8 м, а длина – 12 м, уточняет издание.

На место оперативно прибыли специалисты департамента городских служб и Секретариата по управлению водными ресурсами (SEGIAGUA). Так как в этом районе расположены ключевые системы инфраструктуры для подачи питьевой воды. Сообщений о пострадавших не поступало.

10 сентября в Мехико взорвалась газовая цистерна. От ЧП пострадали 70 человек. Инцидент произошел также в восточном районе города. Опрокинувшись, автоцистерна вылила 49 тыс. л сжиженного газа. Горючее в какой-то момент сдетонировало и произошел мощный взрыв. Примечательно, что водитель выжил и был доставлен в госпиталь. Видео этого трагического инцидента распространили пользователи социальных сетей, после чего они стали достоянием общественности.

Ранее в США ФБР отравило метамфетамином приют для животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами