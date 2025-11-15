На стройке метро в Стамбуле обвалился грунт, под завалами оказались люди

В Стамбуле при строительстве метро обрушились земные породы, сообщает газета BirGün.

В статье уточняется, что ЧП случилось вечером при прокладывании станции метро «Кабаташ». Во время заливки бетона на минус шестом этаже произошло частичное обрушение. Пять рабочих оказались заблокированы. Трое смогли выбраться самостоятельно, еще двоим помогли спасатели. Рабочих госпитализировали, один из них не выжил, несмотря на усилия врачей.

Станция «Кабаташ» находится на берегу Босфорского пролива и должна стать конечной на линии M7. Ее открытие намечено на 2027 год.

В конце октября в Новосибирске двое рабочих пострадали во время строительства моста. На площадке в районе площади Труда монтажник стальных и железобетонных конструкций и электрогазосварщик упали с высоты в 3,5 метра. Это произошло в результате обрушения подмостей, на которых они и находились. Один из рабочих получил легкую травму, а второй — тяжелую.

Ранее в Ленобласти на рабочих из Китая упали леса.