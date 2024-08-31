Украинский чиновник Денис Чистиков заявил, что в Киеве идет обсуждение изменения закона о «коллаборационной деятельности», согласно которому большинство людей, ведущих бизнес в Крыму, пока не подпадают под этот закон. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый Западный».

По его мнению, «предателями Украины» являются даже медики и учителя.

«Встает вопрос относительно дополнительных видов ответственности, потому как Украина может принять лишь 115 тысяч заключенных. А, по действующему законодательству страны, число привлеченных к ответственности жителей Крыма превысит 200 тысяч человек. К такому количеству заключенных украинская система не готова», — заявил он.

27 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы сохраниться в границах 1991 года, если бы в 2014 году в стране было выполнено соглашение о создании правительства национального единства, заключенное под гарантии западных стран. «Выполнили бы они ту договоренность, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, включая Крым», — сказал Лавров.

Ранее в Крыму вынесли приговор о госизмене.