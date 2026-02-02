В России начнут использовать беспилотники для доставки лекарств

Мурашко: в РФ будут применять беспилотники для доставки лекарств и биоматериалов

С 2026 года в России начнут активно использовать беспилотные технологии для доставки лекарств и биоматериалов в удаленные регионы. Об этом kp.ru сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Медорганизации в России уже с этого года могут при необходимости заключать договоры на применение беспилотников для доставки лекарств и биоматериалов. Такая возможность теперь включена в программу государственных гарантий», — рассказал министр.

По его словам, благодаря таким технологиям удастся улучшить доступ к медицинской помощи для граждан, живущих на удаленных и труднодоступных территориях страны, где логистика нередко сталкивается со сложностями.

Беспилотники позволят значительно сократить время доставки лекарств, а также обеспечить оперативную медицинскую помощь в случаях, когда обычная транспортная логистика затруднена.

До этого Михаил Мурашко сообщил, что средний объем средств, выделяемых на лечение одного человека в России в рамках обязательного медицинского страхования, в 2026 году увеличился до 24,9 тысяч рублей.

Ранее в ОМС призвали включить зубное протезирование для пожилых россиян.