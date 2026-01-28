В ОМС призвали включить зубное протезирование для пожилых россиян

В России необходимо включить в систему ОМС для предпенсионеров и пенсионеров возможность бесплатного протезирования зубов. Соответствующий законопроект в Госдуму внес председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Проблемы с зубами наблюдаются у большинства пожилых россиян, что влияет на здоровье населения в целом – у людей нарушается питание, страдает ЖКТ и, как следствие, сокращается продолжительность жизни, пояснил автор инициативы.

«Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, надо ставить или ремонтировать зубные протезы. Стоит это дорого, — отметил депутат в беседе с 360.ru — Средства на платную стоматологию есть далеко не у всех, а в рамках ОМС этого не делают».

Сегодня бесплатно поставить зубные протезы могут только льготные категории населения в отдельных регионах страны. Важно принять единые для всех субъектов нормы и внести изменения в закон об ОМС, обеспечив бесплатным зубным протезированием всех пожилых граждан России, заключил Миронов.

Напомним, до этого в России предложили обеспечить бесплатным зубным протезированием многодетных матерей. Также кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, выступившая с этой идеей, отметила, что альтернативой может стать введение скидки на зубные протезы для этой категории россиян. Она пояснила, что в данном случае речь идет о простых акриловых съемных протезах — они могут быть съемными частично и полностью.

