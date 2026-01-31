В Домодедовской больнице отреагировали на данные о пациентах с оспой обезьян

В Домодедовской больнице заявили об одном пациенте с подозрением на оспу обезьян

В Домодедовскую больницу госпитализирован один пациент с предварительным диагнозом «оспа обезьян». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба учреждения.

В больнице отметили, что у пациента наблюдаются катаральные явления (симптомы, чаще всего встречающиеся при простудных и вирусных заболеваниях).

«Проводятся необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза», — говорится в посте.

В медучреждении добавили, что проводят необходимые изоляционные мероприятия вместе с Роспотребнадзором.

До этого стало известно, что в Одинцовском районе Подмосковья двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. В больницу обратился мужчина с высыпаниями на лице. Он болеет около пяти дней, температура поднималась до 39°C. Вместе с первым заболевшим медики госпитализировали его сопровождающего. Мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Она проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

