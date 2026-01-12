Размер шрифта
В Подмосковье легкомоторный самолет с двумя людьми врезался в сугроб после посадки

«Авиаторщина»: легкомоторный самолет врезался в сугроб в Подмосковье
Leonard Zhukovsky/Shutterstock/FOTODOM

Американский легкомоторный самолет Cessna 182K (борт RA-3083G) после посадки в Подмосковье выкатился за боковую полосу безопасности и врезался в сугроб. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел на аэродроме Мячково в Московской области. Отмечается, что воздушное судно получило повреждения, выполняя полет по маршруту «Мячково — Мячково» в целях авиации общего назначения. На борту самолета находились пилот и пассажир, никто из них не пострадал. Росавиация создала комиссию для расследования авиационного инцидента.

7 января в Пермском крае потерпел крушение двухместный частный вертолет Robinson. Он разбился на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе. На борту находились два человека, они получили травмы, несовместимые с жизнью. Позже Telegram-канал Baza уточнил, что в вертолете были пермский миллионер Ильяс Гимадутдинов и его коллега Эльмир Коняков. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее появились кадры крушения вертолета в Пермском крае.

