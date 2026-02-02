Размер шрифта
В Прокопьевске задержанная администратор вывела девушку из горящей сауны

Telegram-канал «Baza»

Администратор сауны в Прокопьевске Кемеровской области помогла выбраться одной девушке во время пожара, в результате которого не смогли спастись пятеро подростков. Об этом сообщила ТАСС адвокат обвиняемой Кристина Исакова.

По словам защитника, женщина открыла дверь и кричала, призывая находившихся внутри людей выходить наружу. Как утверждает адвокат, администратор предприняла все возможные действия, не подвергая опасности собственную жизнь. Одна из девушек отреагировала на крики и смогла покинуть помещение, тогда как остальные либо не услышали призыв, либо направились к другой двери.

Администратор вину не признала. Сторона обвинения ходатайствует о заключении ее под стражу. В свою очередь защита заявляет, что женщина работала неофициально и, по этой причине, не несла ответственности за соблюдение требований пожарной безопасности в заведении.

Трагедия произошла 31 января 2026 года в частной сауне на улице Кубанской. Пятерых подростков спасти не удалось. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В рамках уголовного дела, помимо администратора, задержаны владелец сауны и его брат. Также следствие возбудило отдельное уголовное дело о халатности.

Ранее появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе.
 
