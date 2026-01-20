В России допустили возникновение новой глобальной пандемии

Неизвестный инфекционный агент способен привести к возникновению новой глобальной пандемии, однако, вероятность ее возникновения из-за оспы обезьян, птичьего гриппа, краснухи или лихорадки Оропуш крайне мала. Об этом «Москве 24» рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.

По его словам, для того, чтобы известные вирусы вызвали такой сценарий, должны сложиться определенные условия. Как, например, было с возбудителем COVID-19, который стал неожиданностью, уточнил профессор.

«Коронавирус <...> появился как черт из табакерки: люди не знали, что это такое, и он оказался весьма приспособлен к человеческой популяции, поэтому случилась пандемия», — продолжил Аграновский.

В целях профилактики эксперт призвал избегать контакта с другими при плохом самочувствии, а также сразу же обратиться к врачу.

Новостной портал Daily Star до этого писал, что существует высокая вероятность новой глобальной пандемии, которая, по прогнозам, может произойти уже в 2026 году и условно названа «Болезнь X». По информации издания, существует четыре вируса, которые активно развиваются и могут стать причиной новой пандемии.

