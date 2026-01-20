Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В России допустили возникновение новой глобальной пандемии

Профессор Аграновский: в мире может возникнуть новая глобальная пандемия
Shutterstock/FOTODOM

Неизвестный инфекционный агент способен привести к возникновению новой глобальной пандемии, однако, вероятность ее возникновения из-за оспы обезьян, птичьего гриппа, краснухи или лихорадки Оропуш крайне мала. Об этом «Москве 24» рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.

По его словам, для того, чтобы известные вирусы вызвали такой сценарий, должны сложиться определенные условия. Как, например, было с возбудителем COVID-19, который стал неожиданностью, уточнил профессор.

«Коронавирус <...> появился как черт из табакерки: люди не знали, что это такое, и он оказался весьма приспособлен к человеческой популяции, поэтому случилась пандемия», — продолжил Аграновский.

В целях профилактики эксперт призвал избегать контакта с другими при плохом самочувствии, а также сразу же обратиться к врачу.

Новостной портал Daily Star до этого писал, что существует высокая вероятность новой глобальной пандемии, которая, по прогнозам, может произойти уже в 2026 году и условно названа «Болезнь X». По информации издания, существует четыре вируса, которые активно развиваются и могут стать причиной новой пандемии.

Ранее вирусолог оценил вероятность новой пандемии в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661261_rnd_7",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Секс вне брака и съемка в метро: 6 причин, по которым вас могут арестовать на заграничном курорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+