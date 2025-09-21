Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за два месяца до Минских соглашений начал всегда носить с собой георгиевскую ленточку. Представитель Кремля рассказал об этом в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

Корреспондент обратил внимание, что на портфеле Пескова всегда висит георгиевская ленточка. Пресс-секретарь главы государства сообщил, что это уже вторая.

«Первая появилась за два месяца до ночи Минских договоренностей. И я приехал с этой ленточкой, но вот с предшественницей, потому что та порвалась совсем, в Минск», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что тогда члены украинской делегации начали «шипеть» на него и спрашивать, зачем он носит с собой георгиевскую ленточку.

«Я говорил: «Не ваше это дело», — вспомнил Песков.

В декабре 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что запрет на ношение георгиевской ленточки в общественных местах на Украине нарушает право на свободу самовыражения. При этом инстанция постановила, что решение о применении такой меры остается в компетенции государства. Комментируя ситуацию, депутат Государственной думы РФ Александр Шолохов заявил, что решение ЕСПЧ находится за гранью здравого смысла.

Ранее в Эстонии таможенники не дали гражданке Латвии провезти в страну георгиевскую ленточку.