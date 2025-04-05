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Хакеры атаковали сайт «Тотального диктанта»

Хакеры атаковали сайт «Тотального диктанта» в день проведения акции
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Хакеры атаковали сайт «Тотального диктанта» в день проведения акции. Об этом сообщил директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков, передает РИА Новости.

«С 10:00 на сайт совершаются DDOS-атаки. Техническая поддержка уже решает вопрос. С этим сегодня столкнулись не только мы... а также ряд других компаний», — рассказал он.

При этом Беляков подчеркнул, что организаторы акции не собираются «терять» огромное количество желающих присоединиться.

27 марта сообщалось, что на сайте акции зарегистрировались 50 тыс. человек.

В 2025 году участниками проекта могут стать жители более 50 стран, в России к нему присоединились более 1 тыс. населенных пунктов. В Москве в акции задействуют 230 площадок, включая вузы, школы, библиотеки и гипермаркеты. Некоторые смогут написать диктант на воздушном шаре на высоте 20 м.

При этом главной площадкой для проведения мероприятия станет федеральная территория «Сириус».

Ранее политолог отметил роль «Тотального диктанта» в популяризации русской культуры.

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