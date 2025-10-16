Суд разрешил забирать машины у пьяных водителей. Конфисковать авто могут и у их сожителей

Кассационный суд разрешил изымать автомобили у граждан, задержанных за вождение в нетрезвом виде, невзирая на их материальное положение. В решении суда говорится, что конфискация может применяться за отказ от медицинского освидетельствования или к лицам, которые ранее уже привлекались за нетрезвую езду. Накануне Верховный суд РФ признал законной конфискацию авто, зарегистрированного на гражданскую супругу злостного нарушителя. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Третий кассационный суд общей юрисдикции выпустил постановление, разрешающее изымать автомобили у пьяных водителей независимо от их материального положения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Решение было вынесено по делу водителя, которого дважды задерживали за езду в нетрезвом виде. В первый раз он был привлечен к административной ответственности, а после второго эпизода против него было открыто уголовное дело.

Фигуранта приговорили к обязательным работам сроком на 240 часов, лишили водительских прав на два года, а его автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 конфисковали в пользу государства.

После этого водитель пытался оспорить решение о конфискации машины в кассационном суде.

«За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля», — приводит РИА Новости решение суда.

Суд пояснил, что применение данной правовой нормы не обусловлено социальным или материальным положением обвиняемого. Для ее реализации требуется одновременное наличие двух юридически значимых обстоятельств: установленное право собственности на транспортное средство и доказанное использование этого транспортного средства при совершении противоправных действий, подпадающих под квалификацию статей 264.1 или 264.3 УК РФ.

Изъятие за сожительство

Накануне Верховный суд РФ признал законным изъятие машин у граждан, которые сожительствуют со злостными нарушителями ПДД, в том числе привлеченных к ответственности за нетрезвое вождение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение ВС РФ.

Решение вынесли при рассмотрении иска жителя Тюменской области Андрея Коршунова и его сожительницы, оспаривавших конфискацию автомобиля.

«Крепость значения не имеет»: сколько и чего можно выпить вечером, чтобы утром не лишиться прав Всего 100 мл крепкого алкогольного напитка, вроде водки или коньяка, будут выводиться из организма... 02 января 08:30

Суд установил, что хотя транспортное средство было зарегистрировано на гражданскую супругу, фактическим владельцем и постоянным пользователем был Коршунов, неоднократно привлекавшийся к ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Истец пытался оспорить конфискацию, ссылаясь на кредитный характер приобретения автомобиля и последующее переоформление. Однако судебные инстанции всех уровней, включая Верховный суд, сочли доказанным его фактическое владение машиной. На этом основании жалоба была отклонена, а конфискация признана законной.

Существенная проблема

Ранее в ГИБДД сообщили, что почти четверть всех погибших в ДТП приходится на пьяных водителей. В ведомстве отметили, что, несмотря на снижение общего количества таких происшествий, алкоголь все равно остается существенной проблемой на российских дорогах.

По статистике, с января по сентябрь 2025 года в России произошло 7,9 тыс. ДТП с пьяными водителями, что на 12,3% ниже, чем в прошлом году. Погибли 2,1 тыс. человек (снижение на 23,5%), пострадали более 10 тыс. человек (снижение на 10,6%). В Госавтоинспекции отмечают, что борьба с пьяными водителями приносит заметные результаты, но проблема все еще достаточно серьезная.

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин рассказал газете «Известия», что большая часть нарушений происходит сознательно. Люди прекрасно понимают, что им нельзя садиться за руль, но все равно делают это.

По его словам, типичный пьяный водитель это мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, как правило, безработный.