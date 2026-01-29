У получившего самую крупную взятку в истории МВД изъяли имущество

Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и изъял в доход государства активы обвиняемого в получении взяток на 5 млрд рублей в криптовалюте бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова. Об этом РИА Новости сообщил один из участников процесса.

«Суд удовлетворил полностью исковое заявление Генпрокуратуры», — сказал источник агентства.

Процесс проходил в закрытом режиме.

В ноябре 2025 года Сатюков был заочно арестован и обвинялся в получении самой крупной взятки в истории Министерства внутренних дел, сумма которой составляла 5 млрд рублей.

Помимо Сатюкова, в качестве ответчиков были указаны еще пятеро человек, включая членов его семьи.

В процессе расследования уголовного дела было установлено, что бывший сотрудник полиции фактически владел и пользовался значительным объемом недвижимости, денежных средств, ценных бумаг, размещенных на банковских и брокерских счетах, оформленных на доверенных лиц. Басманный суд наложил арест на это имущество, включая многочисленные счета, ценные бумаги, драгоценные металлы, принадлежащие брату, отцу и матери Сатюкова, а также на недвижимость, принадлежащую его семье.

Ранее в Петербурге арестовали высокопоставленного чиновника Минобороны РФ по делу о взятке.