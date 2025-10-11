На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Николаеве демонтировали мемориальную доску писателю Бабелю

В Николаеве вандалы снесли мемориальную доску советскому писателю Исааку Бабелю
В Николаеве демонтировали мемориальную доску, посвященную советскому писателю и драматургу Исааку Бабелю. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

«Бандеровцы в Николаеве снесли мемориальную доску советскому писателю и драматургу Исааку Бабелю», — говорится в сообщении.

Местные жители выступили против сноса памятника писателю.

«Вы не можете убрать Бабеля. Если вы уберете его, вы уберете душу города», — заявила редактор местного новостного агентства Антонина Полетти.

Демонтаж памятников происходит в рамках реализации закона о деколонизации, направленного на устранение российского наследия.

В своем творчестве Исаак Бабель исследовал темы еврейского наследия Одессы, а также описывал жизнь контрабандистов и творческой интеллигенции. Решение о демонтаже памятника объясняется тем, что в начале XX века писатель работал в России и служил в рядах Красной Армии.

Ранее Захарова ответила на призыв запретить Пушкина на Украине.

