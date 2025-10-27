На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Одессе демонтировали мемориальную доску советскому подводнику

Азаров: власти Одессы демонтировали мемориальную доску подводнику Маринеско
Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в Telegram-канале, что власти Одессы демонтировали мемориальную доску в честь уроженца города, знаменитого советского подводника Александра Маринеско.

«Первый результат создания военной городской администрации в Одессе: в городе демонтировали памятную доску в честь уроженца Одессы, легендарного советского подводника и личного врага Гитлера Александра Ивановича Маринеско», — написал Азаров.

Известный советский подводник Александр Маринеско родился в Одессе в 1913 году. Во время Великой Отечественной войны он командовал подлодками М-96 и С-13. На его счету шесть успешных боевых походов. Маринеско стал рекордсменом среди советских офицеров по тоннажу уничтоженных нацистских кораблей. В январе 1945 года под его командованием был потоплен немецкий пассажирский лайнер «Вильгельм Густлофф».

26 октября на Украине упоминание полководца Ивана Паскевича, героя Отечественной войны 1812 года признали «пропагандой российского империализма». Согласно документам украинского Института национальной памяти, местные власти должны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и названия, связанные с уроженцем Полтавы Паскевичем.

Ранее в Николаеве демонтировали мемориальную доску писателю Бабелю.

