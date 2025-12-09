На закрытое издательство No Kidding Press составили протокол о пропаганде ЛГБТ

На юридическое лицо издательства No Kidding Press составили протокол о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Соответствующая информация появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Заседание по делу пройдет в Басманном районном суде Москвы 23 декабря. По какой именно причине завели дело, неизвестно.

No Kidding Press объявило о закрытии в конце 2024 года. Представители издательства ссылались на то, что последние два года оказались трудными для ведения бизнеса — в частности, по их словам, книги издательства не брали на книжные ярмарки, а способов их распространения стало меньше. Кроме того, в издательстве намекнули на проблемы, «о которых нельзя говорить открыто».

Издательство выпускало в России книги французской писательницы и лауреатки Нобелевской премии по литературе Анни Эрно, а также книги Тове Дитлевсен, Лив Стремквист, Констанс ДеЖонг, Крис Краус и др.

Накануне в России подвергли цензуре книгу «Оззи. Автобиография без цензуры». На это обратили внимание читатели. Из мемуаров музыканта Оззи Осборна убрали фрагменты с упоминанием употребления наркотиков и изготовления СВУ из хлопушек.

Ранее книгу Стивена Кинга перестали продавать в России из-за пропаганды ЛГБТ.