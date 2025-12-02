В России подвергли цензуре «Автобиографию без цензуры» Оззи Осборна

Из книги «Оззи. Автобиография без цензуры» убрали упоминания наркотиков и СВУ

В России подвергли цензуре книгу «Оззи. Автобиография без цензуры». На это обратили внимание читатели.

Из мемуаров музыканта Оззи Осборна убрали фрагменты с упоминанием употребления наркотиков и изготовления СВУ из хлопушек.

Речь идет о переиздании книги, которое вышло в 2025 году в издательстве «Бомбора», которое входит в «Эксмо». Кроме того, было изменено российское название книги: предыдущая версия книги издавалась под названием «Оззи. Автобиография без цензуры», сейчас книга называется «Оззи. Автобиография».

Вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.

В Хэллоуин внук рок-музыканта Оззи Осборна, сын звезды реалити-шоу Келли Осборн «повторил» скандальный номер деда, однажды откусившего голову летучей мыши. Новым видео с трехлетним мальчиком Келли Осборн поделилась на своей странице в социальной сети TikTok.

Ранее эксперт объяснила, как Оззи Осборн откусил голову летучей мыши.