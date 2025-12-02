На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России подвергли цензуре «Автобиографию без цензуры» Оззи Осборна

Из книги «Оззи. Автобиография без цензуры» убрали упоминания наркотиков и СВУ
true
true
true
close
Ross Halfin/Black Sabbath

В России подвергли цензуре книгу «Оззи. Автобиография без цензуры». На это обратили внимание читатели.

Из мемуаров музыканта Оззи Осборна убрали фрагменты с упоминанием употребления наркотиков и изготовления СВУ из хлопушек.

Речь идет о переиздании книги, которое вышло в 2025 году в издательстве «Бомбора», которое входит в «Эксмо». Кроме того, было изменено российское название книги: предыдущая версия книги издавалась под названием «Оззи. Автобиография без цензуры», сейчас книга называется «Оззи. Автобиография».

Вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.

В Хэллоуин внук рок-музыканта Оззи Осборна, сын звезды реалити-шоу Келли Осборн «повторил» скандальный номер деда, однажды откусившего голову летучей мыши. Новым видео с трехлетним мальчиком Келли Осборн поделилась на своей странице в социальной сети TikTok.

Ранее эксперт объяснила, как Оззи Осборн откусил голову летучей мыши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами