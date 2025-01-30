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Синоптик рассказала, какой будет погода в феврале

Синоптик Позднякова: в России температура в феврале превысит климатическую норму
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Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

В России температура в феврале превысит климатическую норму, но стоит ожидать и небольших морозов. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в интервью ОТР.

«Не исключено, что в феврале будут эпизоды морозной погоды, не лютые морозы, а когда температура будет понижаться до –12…–10°C на ночные часы», — рассказала она.

Частых осадков в феврале не предвидится, добавила синоптик.

28 января Позднякова сообщила, что февраль в Москве прогнозируется теплее климатической нормы. Предполагается, что среднемесячная температура будет отрицательной, но с аномалией порядка 2-2,5°C, отметила она. Снег будет выпадать в небольших количествах и быстро растает из-за того, что земля довольно теплая, уточнила синоптик. По ее словам, погоду определят циклоны, которые будут на два-три дня приносить порции тепла, а затем сменяться прохладным воздухом.

Кроме того, Позднякова рассказала, что метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, окончательное ее наступление прогнозируется в середине марта. Специалист также отметила, что, по предварительным данным, март в столице обещает быть с положительной аномалией.

Ранее в московском регионе обновились температурные рекорды.

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