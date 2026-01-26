Размер шрифта
Общество

Россиянам рассказали, как избежать заражения вирусом Нипах во время зарубежной поездки

Врач Жемчугов: заразиться вирусом Нипах можно через продукты питания
Shutterstock/FOTODOM

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью «Радио 1» объяснил, как защититься от вируса Нипах во время зарубежных поездок. Эксперт напомнил, что инфекция отличается высокой летальностью, но низкой заразностью.

По его словам, основные источники заражения — ткани животных и продукты питания, загрязненные выделениями преимущественно летучих лисиц (крыланов).

«Тем, кто ходит по индийским, пакистанским, малайзийским базарам, не стоит пробовать фрукты и финики. Все нужно мыть горячей водой, потому что может быть заражено», — посоветовал Жемчугов.

Если после поездки в Юго-Восточную Азию появилось недомогание и поднялась температура, необходимо незамедлительно вызвать специалистов, которые проведут необходимые проверки. Тест-системы для выявления Нипаха в России имеются, отметил врач.

Распространение вируса зафиксировали на днях вблизи индийского города Калькутта. Заболели уже пять человек, около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет. Стоит ли опасаться россиянам — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вирусолог оценил вероятность распространения вируса Нипах в России.
 
