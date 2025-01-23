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В Россию вернулись евреи, уехавшие после начала СВО

Раввин Борода: уехавшие после начала СВО в Израиль евреи вернулись в Россию
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские евреи, которые уехали в Израиль после начала спецоперации на Украине, вернулись обратно, заявил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода. Его цитирует РИА Новости.

«Была некая активность по отъезду в Израиль с началом СВО, небольшое количество уехало, и по факту все вернулись. Потом были события в Израиле, связанные с 7 октября. <...> И я бы сказал, что в Россию приехало даже больше евреев, чем уехало в начале СВО», — рассказал Борода.

По его словам, российская община многое делает для того, чтобы евреи хорошо чувствовали себя в стране, поэтому, по мнению раввина, они и приезжают.

В начале мая спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович в ответ на критику со стороны США заявил, что американским «поборникам правды и справедливости» следует «обратить взор на свою страну, где наблюдается серьезный рост антисемитизма и исламофобии».

Ранее главный раввин России заявил о роли Путина в борьбе с антисемитизмом в РФ.

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