В Россию вернулись евреи, уехавшие после начала СВО

Российские евреи, которые уехали в Израиль после начала спецоперации на Украине, вернулись обратно, заявил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода. Его цитирует РИА Новости.
«Была некая активность по отъезду в Израиль с началом СВО, небольшое количество уехало, и по факту все вернулись. Потом были события в Израиле, связанные с 7 октября. <...> И я бы сказал, что в Россию приехало даже больше евреев, чем уехало в начале СВО», — рассказал Борода.
По его словам, российская община многое делает для того, чтобы евреи хорошо чувствовали себя в стране, поэтому, по мнению раввина, они и приезжают.
В начале мая спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович в ответ на критику со стороны США заявил, что американским «поборникам правды и справедливости» следует «обратить взор на свою страну, где наблюдается серьезный рост антисемитизма и исламофобии».
Ранее главный раввин России заявил о роли Путина в борьбе с антисемитизмом в РФ.