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Зебре по имени Рон удалось спастись при пожаре в белгородском зоопарке

В Белгородской области в зоопарк вернули зебру, сбежавшую при пожаре
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Depositphotos

В Белгородской области в зоопарк на хуторе Чумаки удалось вернуть зебру, которая сбежала оттуда во время пожара. Об этом рассказал «Подъему» и.о. директора Старооскольского зоопарка Павел Диденко.

По его словам, о животном, которое скакало по дороге, в зоопарк сообщили местные жители.

«Царапины есть. Но кушает, все хорошо. Зовут зебру Рон, это мальчик», — рассказал Диденко.

Он добавил, что Рон будет делить вольер с другими зебрами, но пока находится отдельно на реабилитации. Ему нужно время, чтобы освоиться и привыкнуть к другим животным.

В субботу, 11 января, на территории зоопарка на хуторе Чумаки на площади 60 кв. м загорелось каркасное помещение с тентом. Огонь удалось локализовать 14 пожарным при помощи трех единиц техники. Шести зебрам при пожаре в зоопарке спастись не удалось. Дознаватели МЧС проводят проверку и выясняют, что стало причиной возгорания.

Ранее россиянка обвинила в пожаре кошку с котятами.

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