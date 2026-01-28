Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

В Подмосковье при пожаре в конюшне спасли 40 лошадей

«Мособлпожспас»: из загоревшейся в Подмосковье конюшни спасли 40 лошадей
Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»

Во время крупного пожара в конюшне поселка Горки Ленинские в Подмосковье удалось спасти 40 животных. Их вывели в безопасное место, сообщает «Мособлпожспас» в своем Telegram-канале.

«Сорок лошадей, находящихся в горящей конюшне, специалисты вывели в безопасное место», — отметили организации.

До этого в МЧС России сообщили о возгорании кровли конюшни на площади около 4,5 тысячи квадратных метров. На данный момент пожар в конно-спортивном клубе локализован на площади 2,2 тысячи квадратных метров. В тушении огня задействовали 29 сотрудников ведомства и 10 единиц техники.

Накануне пожар произошел на территории агрокомплекса в деревне Духанино в Московской области. Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева уточнила, что огонь охватил пластиково-литейный цех.

Ранее сильный пожар произошел на автомобильном заводе Volkswagen в Калуге.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!