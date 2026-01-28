В Подмосковье при пожаре в конюшне спасли 40 лошадей

Во время крупного пожара в конюшне поселка Горки Ленинские в Подмосковье удалось спасти 40 животных. Их вывели в безопасное место, сообщает «Мособлпожспас» в своем Telegram-канале.

«Сорок лошадей, находящихся в горящей конюшне, специалисты вывели в безопасное место», — отметили организации.

До этого в МЧС России сообщили о возгорании кровли конюшни на площади около 4,5 тысячи квадратных метров. На данный момент пожар в конно-спортивном клубе локализован на площади 2,2 тысячи квадратных метров. В тушении огня задействовали 29 сотрудников ведомства и 10 единиц техники.

Накануне пожар произошел на территории агрокомплекса в деревне Духанино в Московской области. Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева уточнила, что огонь охватил пластиково-литейный цех.

Ранее сильный пожар произошел на автомобильном заводе Volkswagen в Калуге.