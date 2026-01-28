Размер шрифта
Россиянам рассказали о пользе снегопадов для мышц

Тренер Аверьянов: прогулка в снегопад заставляет мышцы активнее работать
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Передвижение по заснеженным улицам — это эффективная физическая нагрузка, заставляющая работать разные группы мышц. Об этом в беседе с РИАМО сообщил тренер-партнер сети фитнес-клубов DDX Fitness Юрий Аверьянов.

Он уточнил, что неустойчивая поверхность дает полезную нагрузку на мышцы ног и корпуса: квадрицепсы и ягодицы отвечают за толчок и подъем шага, икры и стабилизаторы голеностопа помогают сохранять равновесие, пресс и поясница удерживают корпус.

К прогулкам в снегопад он посоветовал добавить уборку снега лопатой, при которой одновременно нагружаются верхняя и нижняя часть тела.

«Подобные активности в непогоду зимой могут быть полноценной физической нагрузкой, если выполнять их с правильной техникой. Следите за положением спины, распределяйте усилия на ноги, двигайтесь плавно и не торопитесь, это помогает безопасному укреплению мышц и снижению риска травм», — сказал Аверьянов.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, высота сугробов в Москве впервые с начала зимы выросла до полуметра, а на опорной столичной метеостанции ВДНХ достигла отметки в 52 сантиметра.

При этом, по его словам, нормальным значением для 28 января является высота снежного покрова в 32 сантиметра.

Ранее россиянам назвали главные правила безопасной езды в снегопады.
 
