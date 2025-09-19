На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Латвия намерена закрывать по ночам границу для полетов

Латвия закроет небо над границей с Белоруссией и Россией на высоте до 6 км
Ints Kalnins/Reuters

Власти Латвии приняли решение ближайшие 19 суток на ночь закрывать воздушное пространство над границами страны, в том числе с Россией и Белоруссией. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерской службе прибалтийской страны.

По словам собеседника агентства, речь идет о полетах на высотах до 6 км. Он отметил, что сначала запрет на «воздух» действовал над границей с Россией и Белоруссией, а потом и с Эстонией и Литвой. Полностью небо закрывали до вечера четверга, 18 сентября.

«Затем ограничения продлили до 07:00 мск сегодняшнего дня, а теперь запрет пролонгирован с сегодняшнего вечера до 8 октября, но с оговоркой, что действует он ежедневно с 20:00 мск до 07:00 мск», — отметил собеседник агентства.

При этом он добавил, что полеты в указанной зоне на высотах до 6 км могут быть допущены в случае отдельного разрешения военных властей страны.

11 сентября власти Белоруссии решительно осудили решение Латвии, а также Польши закрыть воздушное пространство вдоль границы с республикой.

В белорусском МИД назвали эти меры польских и латвийских властей «дискриминационными». Там отметили, что меры «не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить.

Ранее Польша установила забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией.

