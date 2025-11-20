NASA показало снимки таинственного межзвездного объекта, прибывшего в Солнечную систему

NASA опубликовало детальные изображения межзвездной кометы 3I/Atlas — всего третьего подтвержденного объекта, прибывшего в Солнечную систему из-за пределов нашей звездной окрестности. Комета была обнаружена этим летом и в октябре прошла в 18 млн миль (29 млн км) от Марса, что позволило сразу нескольким орбитальным аппаратам изучить ее крупным планом. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Комета, названная в честь чилийского телескопа ATLAS, который первым ее обнаружил, имеет размер от 440 м до 5,6 км. Ее высокая скорость и траектория указывают на происхождение из более древней звездной системы.

Снимки сделали три американских космических аппарата на орбите и вблизи Красной планеты. На кадрах, в том числе полученных камерой HiRISE зонда Mars Reconnaissance Orbiter, комета выглядит как беловатое размытое пятно с полукруглым ярким ядром и полупрозрачным облаком, вытянутым вниз и в сторону. Наблюдения также провели два аппарата Европейского космического агентства, обращающихся вокруг Марса.

В ближайшие недели за кометой продолжат следить и другие космические миссии. Наземные обсерватории тоже активно подключаются. Астрономы отмечают, что сейчас 3I/Atlas можно увидеть с Земли на предрассветном небе в бинокль или небольшой телескоп.

«Каждый, кто управляет телескопом, хочет на нее взглянуть — это редкая и захватывающая возможность», — отметил исполняющий обязанности директора департамента астрофизики NASA Шон Домагал-Голдман.

Максимально близко к Земле комета подойдет в середине декабря, после чего покинет Солнечную систему навсегда.

Тем временем космический аппарат ESA Juice, летящий к Юпитеру, весь месяц направляет свои камеры и приборы на 3I/Atlas, особенно после ее прохождения перигелия. Однако данные с Juice ученые смогут получить только в феврале: сейчас основная антенна зонда используется в качестве теплозащитного экрана.

На фоне слухов о возможной «инопланетной природе» объекта ученые оперативно уточнили: комета — естественного происхождения.

«3I/Atlas — комета, — заявил заместитель администратора NASA Амит Кшатриджа. — Мы ищем внеземную жизнь, но это не тот случай».

