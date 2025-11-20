На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

NASA показало снимки таинственного межзвездного объекта, прибывшего в Солнечную систему

AP: опубликованы снимки межзвездной кометы 3I/Atlas
true
true
true
close
NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/Reuters

NASA опубликовало детальные изображения межзвездной кометы 3I/Atlas — всего третьего подтвержденного объекта, прибывшего в Солнечную систему из-за пределов нашей звездной окрестности. Комета была обнаружена этим летом и в октябре прошла в 18 млн миль (29 млн км) от Марса, что позволило сразу нескольким орбитальным аппаратам изучить ее крупным планом. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Комета, названная в честь чилийского телескопа ATLAS, который первым ее обнаружил, имеет размер от 440 м до 5,6 км. Ее высокая скорость и траектория указывают на происхождение из более древней звездной системы.

Снимки сделали три американских космических аппарата на орбите и вблизи Красной планеты. На кадрах, в том числе полученных камерой HiRISE зонда Mars Reconnaissance Orbiter, комета выглядит как беловатое размытое пятно с полукруглым ярким ядром и полупрозрачным облаком, вытянутым вниз и в сторону. Наблюдения также провели два аппарата Европейского космического агентства, обращающихся вокруг Марса.

В ближайшие недели за кометой продолжат следить и другие космические миссии. Наземные обсерватории тоже активно подключаются. Астрономы отмечают, что сейчас 3I/Atlas можно увидеть с Земли на предрассветном небе в бинокль или небольшой телескоп.

«Каждый, кто управляет телескопом, хочет на нее взглянуть — это редкая и захватывающая возможность», — отметил исполняющий обязанности директора департамента астрофизики NASA Шон Домагал-Голдман.

Максимально близко к Земле комета подойдет в середине декабря, после чего покинет Солнечную систему навсегда.

Тем временем космический аппарат ESA Juice, летящий к Юпитеру, весь месяц направляет свои камеры и приборы на 3I/Atlas, особенно после ее прохождения перигелия. Однако данные с Juice ученые смогут получить только в феврале: сейчас основная антенна зонда используется в качестве теплозащитного экрана.

На фоне слухов о возможной «инопланетной природе» объекта ученые оперативно уточнили: комета — естественного происхождения.

«3I/Atlas — комета, — заявил заместитель администратора NASA Амит Кшатриджа. — Мы ищем внеземную жизнь, но это не тот случай».

Ранее в недрах Земли обнаружили таинственные гигантские аномалии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами