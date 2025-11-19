На Марсе нашли камень из другой части Солнечной системы

Марсоход NASA обнаружил на Марсе камень из другой части Солнечной системы

Марсоход NASA Perseverance обнаружил на поверхности Марса необычный камень, который, вероятно, является метеоритом из другой части Солнечной системы. Об этом сообщили ученые миссии после анализа состава породы при помощи лазерного спектрометра, передает Daily Mail.

Камень под названием Phippsaksla размером 80 см был найден на краю 45-километрового кратера Езеро. Анализ показал исключительно высокое содержание железа и никеля - характерный признак метеоритов, образовавшихся в ядрах крупных астероидов.

«Эта комбинация элементов обычно связана с железо-никелевыми метеоритами, сформировавшимися в ядре крупных астероидов, что позволяет предположить внемарсианское происхождение породы», — отметила геолог Университета Пердью Кэндис Бедфорд.

Кратер Езеро представляет особый интерес для ученых, поскольку в прошлом мог быть заполнен водой. Хотя падения метеоритов на Марс происходят регулярно, находки железо-никелевых метеоритов остаются редкими — они составляют лишь около 5% от всех падающих на планету космических тел.

В октябре ученые из Института планетологии в Аризоне предположили, что под поверхностью Марса может существовать сеть потоков жидкой воды, протекающих через мерзлую почву. Новые расчеты показывают, что эти узкие каналы могут быть достаточно большими, чтобы поддерживать микробную жизнь.

