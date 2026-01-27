Размер шрифта
Патриарх Кирилл призвал восстановить авторитет педагога в школах

Патриарх Кирилл: в школах России необходимо восстановить авторитет педагога
Сергей Гунеев/РИА Новости

В российских школах необходимо восстановить авторитет педагога. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном пленарном заседании XXХIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце, передает ТАСС.

«Учителя порой не имеют возможности противостоять такому [ученическому] хамству. У них нет ресурсов и реальных мер воздействия на детей. Убежден, что необходимо всеми мерами восстановить авторитет педагога не только в системе образования, но и в общественном сознании», — сказал глава Русской Православной Церкви.

Он напомнил о «нашумевших в последнее время историях» с оскорблениями учителей со стороны школьников. По словам патриарха, подобное поведение вырастает из чувства безнаказанности.

В декабре прошлого года глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что сегодня нужно создать механизм защиты учителей от оскорблений. По его словам, «сдвиг» произойдет, когда наказание за оскорбление учителей будет неотвратимым.

Ранее депутат призвала проверить директора школы в Москве, где ученик унизил педагога.
 
