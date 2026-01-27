Патриарх Кирилл призвал восстановить авторитет педагога в школах

В российских школах необходимо восстановить авторитет педагога. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном пленарном заседании XXХIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце, передает ТАСС.

«Учителя порой не имеют возможности противостоять такому [ученическому] хамству. У них нет ресурсов и реальных мер воздействия на детей. Убежден, что необходимо всеми мерами восстановить авторитет педагога не только в системе образования, но и в общественном сознании», — сказал глава Русской Православной Церкви.

Он напомнил о «нашумевших в последнее время историях» с оскорблениями учителей со стороны школьников. По словам патриарха, подобное поведение вырастает из чувства безнаказанности.

В декабре прошлого года глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что сегодня нужно создать механизм защиты учителей от оскорблений. По его словам, «сдвиг» произойдет, когда наказание за оскорбление учителей будет неотвратимым.

