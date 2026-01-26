Крупная PR-компанию Portland Communications уличили в редактировании «Википедии» по заказам клиентов. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на расследование Bureau of Investigative Journalism.

Компания обвиняется в организации скрытого редактирования статей «Википедии» с целью улучшения имиджа своих клиентов. Как утверждается, правки вносились через сеть сторонних редакторов и носили характер так называемого «черного редактирования», запрещенного правилами онлайн-энциклопедии.

По данным журналистов, с 2016 по 2024 год агентство через подрядчиков, включая компанию Web3 Consulting, заказывало правки, направленные на улучшение имиджа заказчиков. Среди них — государство Катар. Изменения касались, в частности, темы прав человека и подготовки к чемпионату мира по футболу 2022 года: критические формулировки смягчались или удалялись.

Эксперт РОЦИТ Илья Гогуа подчеркнул, что эта история контрастно смотрится на фоне того, что в Британии уже есть реальные уголовные дела за комментарии и посты.

«Попытки тихо и неофициально править «Википедию» выглядят продолжением той же логики контроля над информацией, только уже не через наказание граждан, а через корректировку версии событий. А чтобы осознать масштаб лицемерия, ознакомьтесь с цифрами – страна, которая занимает 17 место в списке самых демократичных стран мира, ежедневно арестовывает по 30 человек за сообщения в интернете», — сказал он.

В свою очередь, политтехнолог, гендиректор «Коммуникационного агентства «Правда» Владислав Цветков отметил, что борьба за контент в «Википедии» давно стала частью коммерческой практики.

«Но важно другое: как говорил классик, «все животные равны, но некоторые животные равнее других». Мы уже видели, как YouTube по первому сигналу сверху удалял пророссийские материалы и каналы неугодных режиму Зеленского украинцев, а Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) создавал цифровые анклавы, пессимизируя выдачу и алгоритмы в российском сегменте», — сказал он.

По его мнению, изначально благая цель «Википедии» — агрегировать и передавать знания — в итоге «обернулась пшиком», а сама платформа превратилась в ангажированный инструмент.